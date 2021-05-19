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Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона

Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта, пишет в статье для журнала Popular Mechanics автор Кайл Мизоками.

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