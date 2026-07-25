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Почему мы откладываем уборку: 9 способов перехитрить мозг и навести порядок без стресса

Почему мы откладываем уборку: 9 способов перехитрить мозг и навести порядок без стресса

Психологи и нейробиологи объясняют, почему грязь в квартире копится не из-за лени, а из-за особенностей работы мозга, а также делятся приемами, которые помогают начать уборку без внутреннего сопротивления.

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