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«Трамп, где наше ПВО?» и другие претензии в адрес американцев, в интервью Зеленского ABC News

Владимир Зеленский дал большое интервью американскому телеканалу ABC News. Среди прочего, в ходе разговора с журналистами он пожаловался на то, что  США отправили обещанные Украине ракеты ПВО на Ближний Восток.

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