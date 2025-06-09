«Трамп, где наше ПВО?» и другие претензии в адрес американцев, в интервью Зеленского ABC News

Владимир Зеленский дал большое интервью американскому телеканалу ABC News. Среди прочего, в ходе разговора с журналистами он пожаловался на то, что США отправили обещанные Украине ракеты ПВО на Ближний Восток.
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