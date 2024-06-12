В Екатеринбурге по соседству с судом работал салон интимных услуг

Общественники накрыли бордель, где трудились проститутки-вахтовики.В Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками накрыли бордель на втором этаже 70-го дома на улице Бажова, где работали проститутки-вахтовики.
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