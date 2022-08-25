Вмешательство СК РФ остановило снос здания в Санкт-Петербурге

Снос флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51 в центре Петербурге остановлен занимавшейся этим компанией после общения ее учредителя с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает 24 августа издание «Фонтанка».