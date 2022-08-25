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Вмешательство СК РФ остановило снос здания в Санкт-Петербурге

Вмешательство СК РФ остановило снос здания в Санкт-Петербурге

Снос флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51 в центре Петербурге остановлен занимавшейся этим компанией после общения ее учредителя с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает 24 августа издание «Фонтанка».

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