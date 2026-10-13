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В Орле изменили порядок сдачи анализов крови

В Орле изменили порядок сдачи анализов крови

Запуск новой лабораторной системы в Поликлинике №2 изменил правила сдачи анализов. Сдать кровь в последний момент теперь не удасться.

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