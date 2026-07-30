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Васильев: сегодня фракции в Госдуме работают консолидировано

Васильев: сегодня фракции в Госдуме работают консолидировано

Работа политических фракций в Госдуме на сегодняшний день имеет консолидированный характер, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

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