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Калужские новости

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В калуге после ливня затопило частный сетор

В калуге после ливня затопило частный сетор

Прошедший в Калуге 13 июня ливень превратился в самое настоящее стихийное бедствие. Дома и участки в одном из частных секторов в городе затопилоПрошедший в Калуге 13 июня ливень превратился в самое настоящее стихийное бедствие.

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