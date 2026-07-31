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Трамп призвал поставить на переход Гренландии под контроль США

Трамп призвал поставить на переход Гренландии под контроль США

Президент Дональд Трамп не оставил планов по присоединению Гренландии к США. Глава Белого дома посоветовал ведущему Real America’s Voice поставить на то, что остров перейдет под оперативный контроль американцев до окончания срока его полномочий, сообщило РИА «Новости».

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