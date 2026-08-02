ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Мендель объяснила, почему Макрон помогает Зеленскому

Мендель объяснила, почему Макрон помогает Зеленскому

ПАРИЖ, 2 августа, ФедералПресс. Бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его «дружба» с французским президентом Эммануэлем Макроном объясняется страхом признать ошибку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии