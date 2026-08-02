ПАРИЖ, 2 августа, ФедералПресс. Бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его «дружба» с французским президентом Эммануэлем Макроном объясняется страхом признать ошибку.
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