ФРГ отправит на Украину 10 000 артиллерийских снарядов

Берлин планирует передать Киеву 10 тыс. артиллерийских снарядов «в ближайшие дни». Это станет первым этапом годового плана помощи киевскому режиму, сообщил глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
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