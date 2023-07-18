Baza: в Воронежской области расстреляли бойцов ЧВК "Вагнер" за отказ участвовать в мятеже
В Воронежской области расстреляли бойцов частной военной компании "Вагнер" за отказ участвовать в вооруженном мятеже 24 июня.
Комментарии
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Ложь о том "мятеже" со стороны властей какая то запредельная. Уже многие допёрли, что никакого мятежа не было, а была провокация окружения "ээ кхе кхе". Видимо так "ээ кхе кхе" пытался защитить Верхового оленевода от нападок с требованием его отставки.
Новое сочинение на вольную тему.
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