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Baza: в Воронежской области расстреляли бойцов ЧВК "Вагнер" за отказ участвовать в мятеже

Baza: в Воронежской области расстреляли бойцов ЧВК "Вагнер" за отказ участвовать в мятеже

В Воронежской области расстреляли бойцов частной военной компании "Вагнер" за отказ участвовать в вооруженном мятеже 24 июня.

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Комментарии
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Лаврентий Палыч Берия
Ложь о том &quot;мятеже&quot; со стороны властей какая то запредельная. Уже многие допёрли, что никакого мятежа не было, а была провокация окружения &quot;ээ кхе кхе&quot;. Видимо так &quot;ээ кхе кхе&quot; пытался защитить Верхового оленевода от нападок с требованием его отставки.
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Новое сочинение на вольную тему.
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