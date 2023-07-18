Baza: в Воронежской области расстреляли бойцов ЧВК "Вагнер" за отказ участвовать в мятеже

Лаврентий Палыч Берия

Ложь о том "мятеже" со стороны властей какая то запредельная. Уже многие допёрли, что никакого мятежа не было, а была провокация окружения "ээ кхе кхе". Видимо так "ээ кхе кхе" пытался защитить Верхового оленевода от нападок с требованием его отставки.