На заливных полях Верхней Рублевки, которые скоро войдут в состав столицы, зреет русский бунт. Крестьяне нескольких сел Одинцовского района Подмосковья, отчаявшись найти правду, готовы взять в руки вилы и топоры.
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Если вмешался ВТБ, то хорошего не жди, знаем, проходили, поэтому с этим банком больше не связываемся.
Перед выборами разьясняли народу, ничего не поняли, вот и получили. ЛЮДИ кого вы выбрали, на кого надеетесь?
Что выбрали-с, то и получили-с!
Богатые твари совсем оборзели. Забыли суки 90-е когда их по понятиям прижимали.
Чиполлино в действии!!!!
21 апреля, это опечатка? Или реальная дата схода?
отчаявшись найти правду, готовы взять в руки вилы и топоры. ..И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЮТ,....ДРУГОГО ЯЗЫКА ЭТИ УБЛЮДКИ И НЕ ПОНИМАЮТ.....
К сожалению по всей России нашей Матушке творится подобный Беспридел!!!!
Если ВТБ вмешался, то хорошего не жди, - знаем, проходили, поэтому больше с этим банком не связываемся.