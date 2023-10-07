Минобороны показало кадры работы подразделений МТО на купянском направлении

Минобороны России 7 октября опубликовало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений группировки войск «Запад» в полевых условиях при выполнении задач на купянском направлении.
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