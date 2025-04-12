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Молодые врачи и учителя бегут из профессии – последствия нового эксперимента с зарплатами

Молодые врачи и учителя бегут из профессии – последствия нового эксперимента с зарплатами

Молодые врачи и учителя бегут из профессии – последствия нового эксперимента с зарплатами Евгения КомароваВрачи и учителя бегут из профессии – молодые специалисты ищут новые варианты из-за эксперимента с зарплатами.

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