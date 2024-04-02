Бразилия планирует визит Путина на саммит G20, несмотря на ордер МУС

Бразильское правительство организует личное присутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, несмотря на невыполненный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).
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