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Депутат ГД Гаврилов рассказал, какие факторы могут снизить размер пенсии

Депутат ГД Гаврилов рассказал, какие факторы могут снизить размер пенсии

Среди них — периоды без официального трудоустройства, «серая» зарплата и перерывы в трудовом стаже.Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал ТАСС о распространенных ошибках, которые могут привести к снижению пенсионных выплат.

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