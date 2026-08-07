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Царьград

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Отмена ЕГЭ: в Госдуме готовят законопроект о новой аттестации

Отмена ЕГЭ: в Госдуме готовят законопроект о новой аттестации

Нина Останина намерена внести на рассмотрение законопроект о замене ЕГЭВ России хотят отменить ЕГЭ. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина готовит законопроект о замене этого вида аттестации на ГИА.

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