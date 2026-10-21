Презентация серии Win 2 ожидается сегодня, 21 октября Honor раскрыла ключевую особенность серии игровых смартфонов Win 2, запуск которой в Китае ожидается 21 октября, то есть сегодня.
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