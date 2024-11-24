Самые интересные современные книги для детского досуга

Таблетка от подростковой ипохондрии, бульдог от Садальского, пситтакозавры в Кемеровской области, акулы в районе Садового кольца и другие книжные герои, узнавать про которых не только страшно, но и страшно интересноПеред вами самые познавательные из самых интересных произведений детской литературы, которые пригодятся и взрослым.
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