Папа римский раскритиковал и Трампа, и Харрис

Папа римский Франциск назвал выбор, стоящий перед американскими избирателями на президентских выборах, "выбором между меньшим из двух зол", осудив как антимигрантскую политику бывшего президента Дональда Трампа, так и поддержку права на аборт со стороны вице-президента Камалы Харрис.