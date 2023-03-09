Четырехлетняя девочка воткнула нож в живот брата в квартире на Сиреневом бульваре

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии спустя час после инцидента. Пятилетний мальчик попал в больницу из-за ранения в живот, которое ему нанесла ножом для заточки карандашей четырехлетняя сестра в их квартире на Сиреневом бульваре днем 8 марта.
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