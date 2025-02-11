Закладчицу из Архангельска поймали с поличным

33-летняя жительница областного центра пошла на преступление из-за трудного материального положения.По версии следствия, в июле прошлого года молодая девушка, испытывая финансовые трудности и имея на попечении несовершеннолетнего ребёнка, решила заняться распространением наркотиков через интернет.
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