Закладчицу из Архангельска поймали с поличным

33-летняя жительница областного центра пошла на преступление из-за трудного материального положения.По версии следствия, в июле прошлого года молодая девушка, испытывая финансовые трудности и имея на попечении несовершеннолетнего ребёнка, решила заняться распространением наркотиков через интернет.