США перешли к созданию колониальной администрации на Украине в рамках линии на тотальную вассализацию страны, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии