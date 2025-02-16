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Будущий президент США? Кто такой Вэнс, отчитавший западные элиты в Мюнхене

Будущий президент США? Кто такой Вэнс, отчитавший западные элиты в Мюнхене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс.3406 прочтений Вчера Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности уже называют самой эпохальной с момента выступления там Владимира Путина в 2007 году.

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Комментарии
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Лев Добрый
Повезло Дональду Трампу, напарник у него что надо!🤠👍👈
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