Будущий президент США? Кто такой Вэнс, отчитавший западные элиты в Мюнхене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс.3406 прочтений Вчера Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности уже называют самой эпохальной с момента выступления там Владимира Путина в 2007 году.
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