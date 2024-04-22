Рецидивист из Ангарска получил срок за ограбление старушки, ребёнка и магазина скупки

В Ангарске состоялся судебный процесс над 25-летним рецидивистом, обвиняемым в грабеже и разбое. По данным прокуратуры осенью прошлого года молодой человек, только освободившийся из мест лишения свободы, вырвал у 85-летней женщины сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон.
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