Рецидивист из Ангарска получил срок за ограбление старушки, ребёнка и магазина скупки

В Ангарске состоялся судебный процесс над 25-летним рецидивистом, обвиняемым в грабеже и разбое. По данным прокуратуры осенью прошлого года молодой человек, только освободившийся из мест лишения свободы, вырвал у 85-летней женщины сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон.