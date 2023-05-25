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«Военным все позиции передаем — подвал с кроватью и бельем»: Пригожин заявил о начале вывода бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска

«Военным все позиции передаем — подвал с кроватью и бельем»: Пригожин заявил о начале вывода бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы «оркестра» начинают передавать военным позиции в Артемовске и выходить из города.

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