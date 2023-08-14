Предисловие. "ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕГОДНЯ ПРЕДАЁТ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ, РАЗВРАЩАЕТ НАЦИЮ, СОЗДАЁТ СТРАНУ ДУРАКОВ, КУЛЬТИВИРУЕТ САМЫЕ НИЗМЕННЫЕ ЧУВСТВА, НАСИЛИЕ.
НА КОГО РАБОТАЕТ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
Комментарии
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Людмила
а РЕН ТВ ? Постоянно иду только иностранные фильмы. Вот интересно, за границей хоть один русский фильм показан по ТВ ?😡
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32 мин.
генрих кан
Каждое время диктует свои требования к населению. Не надо ругать ТВ, оно работает на наше правительство. И если автор считает, что оно нас оболванивает, то значит правители нас так хотят видеть.
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25 мин.
Анатолий протасевич
пропала настоящая проверка всего выпускаемого на экрран -од очень много пошлости --,одна рклама ли одни боевики -,очень редко увидишь настоящий жизненный сюжет --а где наша цензура- на тоже только жиждется на деньгах--отсуствует патриотизм нашего человека.
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23 мин.
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