НА КОГО РАБОТАЕТ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Людмила а РЕН ТВ ? Постоянно иду только иностранные фильмы. Вот интересно, за границей хоть один русский фильм показан по ТВ ?😡

генрих кан Каждое время диктует свои требования к населению. Не надо ругать ТВ, оно работает на наше правительство. И если автор считает, что оно нас оболванивает, то значит правители нас так хотят видеть.