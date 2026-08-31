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Газета.ру

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Ермолаев заявил, что при покушении в Монако использовали редкую взрывчатку ГУР

Ермолаев заявил, что при покушении в Монако использовали редкую взрывчатку ГУР

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что при покушении на него в Монако использовалась редкая взрывчатка, которой нет у обычных военных, но есть у Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

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