Женщина с двумя матками родила двойняшек

Фото: Freepik Жительница Китая из провинции Шаньси, носившая фамилию Ли, смогла на радость себе и своей семье забеременеть двойняшками, несмотря на редкую врождённую аномалию — наличие двух маток и двух пар яичников.
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