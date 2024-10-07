Пришедший с севера атмосферный фронт принесет в Петербург похолодание

И кратковременные дожди Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, уже сегодня, 7 октября, Петербург посетит холодный атмосферный фронт и принесет в город облачную гряду и кратковременные дожди.
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