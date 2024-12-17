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Анна Белоногова: «Начинающие лыжники совершают кучу ошибок»

Анна Белоногова: «Начинающие лыжники совершают кучу ошибок»

В Приморье растет популярность горнолыжного вида спорта. Активно развиваются такие зимние курорты как «Грибановка», «Комета», «Алексеевка», «Лесная поляна», арт-парк «Штыковские пруды», а также «Арсгора».

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