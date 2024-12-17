Анна Белоногова: «Начинающие лыжники совершают кучу ошибок»

В Приморье растет популярность горнолыжного вида спорта. Активно развиваются такие зимние курорты как «Грибановка», «Комета», «Алексеевка», «Лесная поляна», арт-парк «Штыковские пруды», а также «Арсгора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии