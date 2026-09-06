EMBO: клетки человека общаются друг с другом как древние бактерии

Ученые из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе (HHU) обнаружили, что клетки человека подобно древним цианобактериям применяют кальций для регулирования связей друг между другом.
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