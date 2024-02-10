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Американские репортёры пытаются выяснить, не закрывает ли глаза SpaceX на использование Starlink российскими добровольцами

Американские репортёры пытаются выяснить, не закрывает ли глаза SpaceX на использование Starlink российскими добровольцами

Иллюстративное фотоНа днях влиятельный американский еженедельник Newsweek опубликовал большую статью о том, могут ли российские военные использовать систему спутникового интернета Starlink на поле боя? Многочисленные спекуляции на эту тему периодически появляются в украинских СМИ.

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