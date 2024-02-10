Американские репортёры пытаются выяснить, не закрывает ли глаза SpaceX на использование Starlink российскими добровольцами

Иллюстративное фотоНа днях влиятельный американский еженедельник Newsweek опубликовал большую статью о том, могут ли российские военные использовать систему спутникового интернета Starlink на поле боя? Многочисленные спекуляции на эту тему периодически появляются в украинских СМИ.
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