Американские репортёры пытаются выяснить, не закрывает ли глаза SpaceX на использование Starlink российскими добровольцами

Иллюстративное фотоНа днях влиятельный американский еженедельник Newsweek опубликовал большую статью о том, могут ли российские военные использовать систему спутникового интернета Starlink на поле боя? Многочисленные спекуляции на эту тему периодически появляются в украинских СМИ.