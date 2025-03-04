Avia.pro - СМИ Венгрия, март 2025 года. В тихом городке на окраине Будапешта разыгралась сцена, от которой у местных волосы встали дыбом, а в соцсетях начался настоящий ураган.
Ахмед решил остановить трамвай руками: ему просто помешали сделать намаз прямо на трамвайных путях
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Ага. А на следующий день уже два Ахмеда, которые расползлись в разные стороны, движению б мешали 🤣
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3 час.
РР
Русский Россиянин
А почему нет, если наша власть бездействует и целует их в попу. Какой-то был принят закон чтобы запретить им въезд ?! Нет,значит и дальше зверьё будет творить беспредел, 90ые начинаются, в школах ходят со своими флагами, качают свои незаконные права и им не препятствуют. Всё пустили на самотёк, оказывается мы нарушаем их права в своей стране, дальше будет больше, окажимся в своей стране, с таким подходом бесправными. Толерантность объявления нашим президентом дает всходы, цветочки ещё впереди, это только начало
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2 час.
Вадим Кузнецов
Наглый басурманский провокатор. Показывал остальным "братьям по вере" свою железностью По уму, путь ему теперь в родную Сирию, и лучше пешком. НО что решит венгерский суд, сказать не берусь.
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2 час.
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