Ахмед решил остановить трамвай руками: ему просто помешали сделать намаз прямо на трамвайных путях

РР

Русский Россиянин

А почему нет, если наша власть бездействует и целует их в попу. Какой-то был принят закон чтобы запретить им въезд ?! Нет,значит и дальше зверьё будет творить беспредел, 90ые начинаются, в школах ходят со своими флагами, качают свои незаконные права и им не препятствуют. Всё пустили на самотёк, оказывается мы нарушаем их права в своей стране, дальше будет больше, окажимся в своей стране, с таким подходом бесправными. Толерантность объявления нашим президентом дает всходы, цветочки ещё впереди, это только начало