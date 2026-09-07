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Импортозамещение в фэшн-индустрии признали неудачным: 60% закрытий в ТЦ — российские бренды

Импортозамещение в фэшн-индустрии признали неудачным: 60% закрытий в ТЦ — российские бренды

Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Александр Перемятов заявил, что около 60% закрытий магазинов в российских торговых центрах приходится на отечественные фэшн-бренды.

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