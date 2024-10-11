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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шанхай (ATP). 1/2 финала. Синнер поборется с Махачем, Джокович – с Фрицем

Шанхай (ATP). 1/2 финала. Синнер поборется с Махачем, Джокович – с Фрицем

Четырехкратный чемпион Новак Джокович встретится с Тэйлором Фрицем. Сетка здесь. Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 2 – 13 октября 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Янник Синнер (Италия)  Томаш Махач (Чехия) Дата проведения 12 октября, 11.

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