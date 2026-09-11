Доллар неожиданно упал перед заседанием ЦБ

Курс доллара опустился на торгах в четверг примерно до 83,9 рубля, потеряв около 1,3%. Укреплению рубля помогают высокие цены на нефть, сокращение покупок валюты Минфином и ожидания, что 11 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%.