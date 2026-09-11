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Регионы России

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Президент Египта просит Россию обеспечить стабильность поставок зерна

Президент Египта просит Россию обеспечить стабильность поставок зерна

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой гарантировать стабильность отгрузок зерна.

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