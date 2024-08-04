Врач-гастроэнтеролог Анна Нечаева пополнила штат поликлиники № 1 Дубны

Врач-гастроэнтеролог Анна Нечаева начала прием пациентов в поликлинике № 1 городского округа Дубна. Почти 290 медицинских специалистов вошли в штат больниц в Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала 2024 года, а за три года это число достигло 900.