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Татар-информ

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Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина: «Сплоченность делает нас еще сильнее»

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина: «Сплоченность делает нас еще сильнее»

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина отметила сплоченность жителей города после атаки беспилотников 13 сентября.

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