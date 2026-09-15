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Цены вверх, квартир меньше: что происходит с новостройками в Тюмени

В Тюмени к концу лета сократилось предложение новостроек на 5,6%. Сильнее всего проседают квартиры бизнес-класса — здесь не только упало число лотов на 18,7%, но и стоимость квадрата выросла сразу на 14,3%.

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