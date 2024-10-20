К сыну Валерии подали иск на сумму свыше полумиллиона долларов

ТАСС: к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму более $500 тыс. Бизнесмен Валентин Демчук подал иск к предпринимателю Арсению Шульгину, младшему сыну певицы Валерии на сумму более полумиллиона долларов.
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