К сыну Валерии подали иск на сумму свыше полумиллиона долларов

ТАСС: к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму более $500 тыс. Бизнесмен Валентин Демчук подал иск к предпринимателю Арсению Шульгину, младшему сыну певицы Валерии на сумму более полумиллиона долларов.