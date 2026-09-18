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Путин поблагодарил российских оружейников за бесперебойное снабжение войск

Путин поблагодарил российских оружейников за бесперебойное снабжение войск

Работники оборонно-промышленного комплекса и их коллеги-смежники бесперебойно снабжают войска в зоне специальной военной операции самыми востребованными видами вооружений, заявил президент России Владимир Путин, вручая награды сотрудникам ОПК.

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