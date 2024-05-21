Энергетики могут стать причиной серьёзных нарушений ритма сердца у подростка, — мнение

Запретить продажу энергетиков детям в России собираются на федеральном уровне. Об этом сообщил председатель Госдумы Володин, что по этому поводу думают в Крыму, корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала главный внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко.