Энергетики могут стать причиной серьёзных нарушений ритма сердца у подростка, — мнение

Запретить продажу энергетиков детям в России собираются на федеральном уровне. Об этом сообщил председатель Госдумы Володин, что по этому поводу думают в Крыму, корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала главный внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко.
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