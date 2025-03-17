Получение велосипеда с подземной велопарковки в Токио

Эта подземная велопарковка находится возле станции Микавасима и вмещает 400 велосипедов. Клиент оставляет своё транспортное средство и получает талончик, а когда надо ехать — забирает велосипед примерно за 20 секунд.
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