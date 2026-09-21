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Царьград

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Выборы-2026 оказались полны сюрпризов: Рекордная явка – лишь один из пяти

Выборы-2026 оказались полны сюрпризов: Рекордная явка – лишь один из пяти

"Единая Россия" достигла рекордного количества мест в Государственной думе за всю историю своего участия в парламентских выборах.

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