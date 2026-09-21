Выборы-2026 оказались полны сюрпризов: Рекордная явка – лишь один из пяти

"Единая Россия" достигла рекордного количества мест в Государственной думе за всю историю своего участия в парламентских выборах.
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Я думаю, что партия "Новые люди" получила значительное подкрепление за счёт тех людей, кто раньше голосовал за снятого с выборов "Яблока".