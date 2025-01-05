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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финляндия вышла в финал МЧМ впервые за 3 года

Молодежная сборная Финляндии обыграла Швецию (4:3 ОТ) в 1/2 финала МЧМ-2025. Таким образом, финны вышли в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2022 года, когда уступили в решающем матче Канаде (2:3 ОТ).

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