Хуситы раскрыли подробности атаки на авианосец «Гарри Трумэн»

Авианосец USS Harry Truman («Гарри Трумэн») был атакован двумя крылатыми ракетами и четырьмя БПЛА, 6 января сообщил представитель ВС движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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