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Карпукас о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Понимаю его, я бы спокойно туда перешел. Мотивация Эдуарда – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»

Полузащитник « Локомотива » Артем Карпукас заявил, что на месте Эдуарда Сперцяна также перешел бы в « Аль-Ахли ».

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